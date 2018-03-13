Сегодня - пять лет понтификата Папы Римского Франциска

Исполнилось 5 лет с тех пор, как 13 марта 2013 года, кардинал-протодиакон объявил о том, что Конклав Кардиналов, созываемый после неожиданного отречения Папы Бенедикта XVI, избрал 265-м Преемником святого Петра аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольйо.

Как сообщает Радио Ватикана, он - первый Папа иезуит, первый из Американского континента, первый с именем Франциск сразу поразил всех своей простотой и смирением, преклонив голову перед народом, собранным на площади Святого Петра, прося о молитве и благословении.

В течение этих пяти лет РКЦ получила от Папы две энциклики, первая из которых была продолжением труда его предшественника, два Апостольских Вразумления, 23 Апостольские письма Motu proprio, которыми, в частности, внедрены в жизнь некоторые аспекты реформы Римской Курии, улучшено экономическое управление и прозрачность, реформировано супружеские судебные процессы, предоставлено больше полномочий епископским конференциям в том, что касается переложения литургических текстов.

Папа Франциск провел два Синоды Епископов, посвященные семье, совершил 22 Апостольские путешествия, посетив более 30 стран мира и 17 пастырских визитов в пределах Италии. Особой неожиданностью его понтификата стало проведение внеочередного Святого Года, сосредоточенного на Божьем милосердии. Он также произнес свыше 600 утренних проповедей во время Святой Мессы в часовне «Дома святой Марты», ватиканского отеля, который стал его резиденцией, и восемь циклов поучений по случаю общих аудиенций в среду.