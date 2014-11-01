В УГКЦ начался Год Митрополита Андрея Шептицкого

Сегодня 1 ноября, в 70-ю годовщину ухода в вечность, Божественной Литургией в Соборе святого Юра в Украинской Греко-Католической Церкви торжественно начался Год Митрополита Андрея Шептицкого, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Богослужение возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук). Во время проповеди к верующим он поблагодарил Господа Бога за человека слугу Божьего Митрополита Андрея.

По словам Блаженнейшего Святослава, нет никакой области жизни и деятельности Украинской Греко-Католической Церкви в ХХ веке, какова бы ни была обозначена лицом Митрополита, его трудом, его молитвой, его жертвенностью. А главное - его пастырской мудростью.

Проповедник вспомнил, как много людей, которые среди военного лихолетья переступали порог митрополичьих палат, чувствовали, что попали в какое-то особое время и пространство.

«Митрополит Андрей был той личностью, из которого выходил странный мир, мир среди войны. И это чувствовали все. Независимо от того, к какой они церкви, религии или народу принадлежали. Он был дверью вечности и знаком присутствия Бога среди своих людей как святой великий человек. Он был тем храмом Святого Духа, в котором Господь Бог отдыхал, за которого благословлял свой ​​народ и направлял к нему слова Жизни Вечной», - сказал Глава УГКЦ.