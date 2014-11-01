В Нью-Йорке закроют около 50 католических приходов

Кардинал Тимоти Долан, католический архиепископ Нью-Йорка, в своей статье, размещенной в епархиальной газете сообщил, что в ближайшее время в Нью-Йорке будет закрыто около 50 католических приходов.

Отметив проблемы демографического порядка, затронувшие католическую общину, и снижение числа священников, кардинал уведомил что 14% от 368 католических приходов скоро «подвергнутся чистилищу». Об этом сообщает Седмица.Ru.

Ранее масштабная кампания по упразднению «проблемных» приходов была проведена в епархии в 2007 г., когда был закрыт 21 приход.