Папа Римский встретился с дочерью Мартина Лютера Кинга

16:13, 13 марта 2018
Католицизм
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Папа Римский встретился с дочерью Кинга / REUTERS

Как сообщает Радио Ватикана, дочь афроамериканского пастора находится в Италии по случаю награждения международной премией для женщин, выступающих против насилия и любой формы дискриминации.

В этом году отмечается 50-летие со дня смерти Мартина Лютера Кинга, лауреата Нобелевской премии мира 1954 года, убитого 4 апреля 1968 года за борьбу против дискриминации.

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