Папа Римский встретился с дочерью Мартина Лютера Кинга

Папа Римский принял на аудиенции в Ватикане Бернис Альбертин Кинг, младшую дочь Мартина Лютера Кинга, которая много лет занимается продвижением прав человека и культуры мира.

Как сообщает Радио Ватикана, дочь афроамериканского пастора находится в Италии по случаю награждения международной премией для женщин, выступающих против насилия и любой формы дискриминации.

В этом году отмечается 50-летие со дня смерти Мартина Лютера Кинга, лауреата Нобелевской премии мира 1954 года, убитого 4 апреля 1968 года за борьбу против дискриминации.