Римские школьники подготовят тексты богослужения для Крестного пути в Колизее в Страстную пятницу

В этом году размышления для 14 стояний Крестного пути, который в Великую пятницу Папа Франциск возглавит в Колизее, были поручены римским школьникам, учащимся одного из классических лицеев Рима, под руководством их преподавателя религиоведения, журналиста и писателя Андреа Монды.

Этот выбор связан с тем, что Папа Римский желает услышать голос молодежи, которая будет главным действующим лицом на предстоящем Синоде Епископов, сообщает Радио Ватикана.

Молодые люди готовят тексты для Via Crucis не в первый раз: пять лет назад Папа Бенедикт XVI поручил написание текстов представителям ливанской молодежи. В своих размышлениях они выразили тревоги и ожидания ближневосточных народов.

Для подготовки размышлений Крестного пути Андреа Монда собрал у себя дома группу учащихся лицея и университетских студентов, отобранных независимо от их духовного пути, для совместного прочтения Евангелия, относящегося к Via Crucis. Затем каждый высказал мысли, возникшие при чтении евангельских страниц.

«Я попросил их быть самими собой, не думать, что нужно писать богословские тексты, не обуславливать себя тем, что они будут прочитаны по межконтинентальному телевидению в присутствии Папы», - поясняет Андреа Монда.

Каждый из молодых людей представил себя в Иерусалиме в Страстную пятницу две тысячи лет назад. В текстах одних ребят – рассказывает преподаватель – особенно подчеркивается несправедливость обвинения Иисуса, непонимание этой тайны, в текстах других – «парадокс Креста, который только в свете веры можно считать орудием спасения, а не абсурдным фактом, подавляющим чувство справедливости и человечности».