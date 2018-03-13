В Румынии состоялась ассамблея Союза европейских Конференций высших настоятелей РКЦ

С 5 по 10 марта в кармелітському монастыре в румынском городе Снагов проходила 18-я Генеральная ассамблея UCESM на тему: «Расширяет место твоего шатра!».

В 18-й Ассамблее приняли участие 36 национальных Конференций и 80 человек. Ассамблея рассмотрела текущие вопросы по миграции и интеграции как в религиозных общинах, так и в гражданском обществе, сообщает Католический-Медиа центр.

Союз европейских Конференций высших настоятелей (UCESM) объединяет 39 национальных конференций, которые представляют глав апостольских религиозных институтов 28 европейских стран, то есть около 250 000 монашествующих. Новым президентом UCESM стал отец Жолт Лабанц OSCHP, который ранее возглавлял венгерскую Конференцию.

Во время Ассамблеи выступил с докладом кардинал Хосе Родрігез Караболло, секретарь Конгрегации монашеской жизни, который представил документ «Новое вино в новых мехах». Он, в частности, определил три аспекта, ключевые в документе: распознавание в свете Евангелия; верность харизме и умение читать знаки времени; мужество. Кардинал отметил, что кризис посвященной жизни – это не недостаток призваний, а нехватка євангельськой и харизматичной подлинности, правды посвященной жизни.

В Ассамблее принимали участие и украинки, представительницы монашества РКЦ. Сестра Анна Заинчковская представила получасовой доклад о ситуации в нашей стране и о служении сестер в «серой зоне» в сотрудничестве с Христианской службой спасения.