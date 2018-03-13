В Житомире состоялся Крестный ход РКЦ

В Житомире 10 марта состоялся Крестный ход Римско-Католической Церкви.

Как сообщает Киевско-Житомирская диецезия РКЦ, инициаторами и организаторами шествия стали священники житомирских приходов, на призыв откликнулись также верующие других конфессий.

Начался Крестный ход от храма святого Иоанна из Дукли. Тяжелый деревянный крест от стояния к стоянию несли представители различных приходских групп, священники, монахини и представители греко-католической общины.

За несколько часов шествия по центральным улицам города участники, среди которых были и родители с маленькими детьми, и люди постарше, преодолели более 3 км пути. По окончании Крестного хода была возможность почтить реликвии Креста Господня в храме святой Софии.