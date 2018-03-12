Умер кардинал Карл Леман – выдающийся иерарх Католической Церкви в Германии

Немецкий кардинал Карл Леман скончался в своем доме в Майнце 11 марта на 82-м году жизни.

Как сообщает "Благовест-Инфо", Леман был одной из виднейших фигур Католической Церкви у себя на родине на рубеже ХХ и XXI веков: более двадцати лет – с 1987 по 2008 год – он был председателем Германской епископской конференции

«Церковь Германии низко склоняется перед личностью, которая оказала влияние на Католическую Церковь во всем мире», – говорится в заявлении нынешнего главы национальной епископской конференции кардинала Райнхарда Маркса. Как отметил кардинал Маркс, его предшественник «с неутомимостью строил мосты понимания, примирения и диалога».

Карл Леман был хиротонисан во епископа в 1983 году в возрасте 47 лет, став самым молодым католическим иерархом Германии. Более двадцати лет – с 1987 по 2008 год – он был председателем Германской епископской конференции. В 2001 был возведен в кардинальское достоинство Папой Иоанном Павлом II, в 2005 и 2013 участвовал в конклавах, на которых были избраны Бенедикт XVI и Франциск.

Когда в 2011 году Карл Леман достиг 75 лет – так называемого «канонического возраста», когда католические епископы подают в отставку с занимаемых постов, Папа попросил его остаться на кафедре.

Будущий кардинал родился в 1936 году в Зигмарингене (земля Баден-Вюртемберг) в семье учителя, пишет Википедия. Учился в семинарии во Фрайбурге, затем в Папском Григорианском университете в Риме, который закончил в 1962 году. Получил докторскую степень по философии и богословию.

В 1963 был рукоположен во священника, в 1964-68 был ассистентом знаменитого богослова-иезуита о. Карла Ранера (1904-1984) в мюнхенском институте христианской мысли и религиозной философии. Преподавал в Мюнхене, Майнце и Фрайбурге. В 1979 получил титул почетного прелата Его Святейшества.

Кардинал Леман зарекомендовал себя как «человек диалога». Он всегда выступал за большую открытость в экуменических и межрелигиозных контактах, за более живую реакцию на «знаки времени». Иерарх активно высказывался по различным вопросам общественной жизни, науки, политики и культуры.

Покинув кафедру в 2016 году, на следующий год иерарх перенес инсульт, от которого так и не смог оправиться. Соболезнования в связи с кончиной кардинала выразила, среди прочих, канцлер Германии Ангела Меркель.