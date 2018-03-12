В США Папу Римского считают слишком либеральным – опрос

Папа Франциск все еще популярен, но церковные консерваторы к нему охладевают, особенно в США, где многие считают его слишком наивным и либеральным, как свидетельствуют данные последнего опроса.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristiantoday", опрос был проведен известным социологическим центром Pew Research Center, и в целом показал, что за пять лет служения Папы Франциска на своем посту он все еще остается весьма популярным, но при этом среди американских католиков быстро растет число людей, считающих его слишком либеральным и наивным. В отчете также отмечается резкое увеличение доли так называемых «белых протестантов-евангелистов», относящихся к Папе отрицательно – с 9 % в 2013 году до 28 % на сегодня.

Опрос был приурочен к пятилетней годовщине избрания Папы и показал с одной стороны, что 84 % американских католиков по-прежнему хорошо относятся в Папе Франциску, и эта цифра почти точно совпадает с цифрой его поддержки в первый год после избрания.

Кроме того, примерно 90 % католиков США считает понтифика «сострадательным» и «скромным», а 60 % из них полагают, что с его приходом положение в церкви «серьезно изменилось к лучшему». С другой стороны, опрос также показал, что доля американских католиков, считающих Папу «слишком либеральным» подскочила почти вдвое с 2015 года – с 19 до 34 %, а считающих его «слишком наивным» - с 15 до 24 %.

Этот рост скептицизма среди католиков, видимо, отчасти обусловлен отношением понтифика к преступлениям педофилов в лоне церкви, поскольку за тот же период доля американских католиков, оценивающих политику Папы в этих вопросах как «прекрасную» и «хорошую» упала с 55 по 45 %. Причем эти данные были получены еще до визита понтифика в Чили и Перу, в результате которого заметно обострились сомнения и дебаты по поводу политики Святого Престола по этим вопросам.

Данные опроса позволили также обнаружить растущий раскол в отношениях к папе среди американских католиков, придерживающихся различных политических взглядов. Так, доля католиков-республиканцев, считающих понтифика «слишком либеральным» возросла с 2015 года более чем в два раза (с 23 до 55 %), а считающих его «слишком наивным» также в два раза – с 16 до 33 %. А вот среди католиков-демократов опрос не обнаружил существенных изменений позиций по этим вопросам.