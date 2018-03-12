В Литве открылась выставка уникальных деревянных скульптур, которые изготовил католический священник

С 7 марта до 7 апреля в Резекне, в Латгальском культурно-историческом музее открыта выставка деревянных скульптур священника и резчика по дереву Антона Римовича из фондов Шауляйского музея «Aušros» (Литва).

Выставка называется «Антон Римович: Богу и человеку», сообщает «Благовет-Инфо».

Антон Римович родился 28 октября 1865 года в посёлке Шакинас, в Шауляй (Литва). Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и резьбе по дереву, после его смерти остались около 500 работ. Он – единственный из известных священников–резчиков по дереву, освоивший мастерство путём самообучения.

Международный проект осуществлён в результате сотрудничества музея Шауляй «Aušros» и музея Балвского края, так как значительную часть своей жизни Римович служил в Балвском католическом костёле.

Как говорится на портале Резекне, изготовление крестов является одним из уникальных явлений литовского народного искусства и культуры. Памятники деревянного зодчества сакрального характера (кресты, распятия в деревнях и на перекрестках с изображениями распятого Христа, скульптуры святых) – это специфический литовский способ выражения духовности через культуру и искусство, отражающий мольбу, молитвы, благодарность, счастье или боль и подтверждающий талант художника.