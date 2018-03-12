В Берлине в кафедральном католическом соборе молились о мире в Украине

По случаю 5-летия понтификата Папы Римского Франциска в Кафедральном католическом соборе немецкой столицы прозвучала молитва о мире в Украине.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение в Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"По случаю 5-летия понтификата Папы Римского Франциска в Кафедральном католическом соборе немецкой столицы прозвучала молитва за мир в Украине во время праздничной литургии, которую отправили нунций Н. Етерович и Архиепископ Берлина Х. Кох с участием дипломатического корпуса и общественности", - сообщил Мельник.

Также, по словам Андрея Мельника, архиепископ Берлина Хайнер Кох заверил в поддержке Украины. "Наша Европа - это не только ЕС, это также и Украина, за которую мы все молимся сегодня!", - цитирует Андрей Мельник слова Хайнера Коха.