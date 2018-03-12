Избран новый глава Комиссии епископатов Евросоюза

Архиепископ Люксембургский Жан-Клод Оллериш в течение следующих пяти лет будет возглавлять Комиссию епископатов Европейского Союза (Comece).

На этом посту он заменит прежнего президента этой организации архиепископа Мюнхенского и Франзингского кардинала Райнхарда Маркса, возглавлявший комиссию в течение двух трехлетних (согласно прежнему уставу) мандатов с 2012 по 2018 год, сообщает Радио Ватикана.

Архиепископ Жан-Клод Оллериш избран главой Comece согласно решению Пленарной ассамблеи делегатов епископских конференций Европейского Союза, которая с 7 по 9 марта проходила в Брюсселе.

Во время заседания также были избраны четыре вице-президента Comece. Сразу после выборов иерархи отслужили Мессу, во время которой состоялась передача полномочий новоизбранному президенту Comece.

Как и Папа Римский Франциск, новоизбранный глава Комиссии епископатов Евросоюза является выходцем из монашеского сообщества иезуитов. Жан-Клод Оллериш изучал богословие в Токио. После пресвитерского рукоположения много лет служил в Японии, где, в частности, был вице-ректором Университета святого Игнатия Лойолы в Токио. В июле 2011 года Папа Бенедикт XVI назначил его архиепископом Люксембургским. Жан-Клод Оллериш также занимал ответственные должности в комиссиях Совета епископских конференций Европы.

Сразу после избрания архиепископ Жан-Клод Оллериш выразил свою готовность «сотрудничать со всеми людьми доброй воли, которые посвящают себя делу защиты человеческого достоинства».

Возглавляя архиепископскую кафедру в Люксембурге, котоый является центром различных институтов Европейского Союза, архиепископ Оллериш с 2011 года уже внес значительный вклад в активный диалог между Католической Церковью и этими институтами.