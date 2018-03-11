Во Львове состоялся Крестный Ход УГКЦ (фото, видео)

Львовская архиепархия УГКЦ организовала в воскресенье, 11 марта, во Львове традиционный общегородской молитвенный Крестный ход.

Об этом сообщили сегодня, 11 марта, в пресс-службе Львовского горсовета, где также проинформировали, что возглавил шествие архиепископ и митрополит Львовский УГКЦ высокопреосвященный владыка Игорь.

В совместной молитве приняли участие духовенство Львовской архиепархии, монашество, студенты разных высших учебных заведений Львова, представители власти города и области, ректоры львовских высших учебных заведений.

Капеллан Львовского городского совета отец Павел Дроздяк, отметил перед началом Крестного хода: «Традиционно в Хрестопоклонное воскресенье мы собираемся, чтобы вместе засвидетельствовать свою веру Господу, засвидетельствовать свое большое стремление наследовать Царство Божье. Сегодня по великой милости и благодати Божьей мы будем идти под нашим крестом, потому что именно сегодня мы будем размышлять над самыми болезненными и актуальными проблемами современности. И будем просить Господа Бога, чтобы выслушал нашу молитву и принял нашу жертву».

Крестный ход начался у храма святого архистратига Михаила, а завершился на площади перед кафедральным собором Святого Юра. Участники Крестного хода прошли по улицам Винниченко и Подвальной, площадями Таможенной, Соборной, Галицкой и Мицкевича, проспекту Свободы, улице Академика Гнатюка – по площади Генерала Григоренко и площади Святого Юра.