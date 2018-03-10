Ватикан проведет акцию «Ночь свидетелей», посвященную преследованиям христиан

После акции «Красный Колизей», которая состоялась 24 февраля в Риме, Папский Фонд «Помощь Церкви в нужде» организует другие мероприятия, посвященные преследуемым христианам.

«Ночь свидетелей» – такое название имеет серия встреч молитвы и свидетельств, которые с 12 до 19 марта будут проходить во Франции, Люксембурге и Италии, сообщает "Радио Ватикана".

Это уже десятый выпуск «Ночи свидетелей», участниками которой являются свидетели высокого уровня, которые прибывают из стран, в которых христиане становятся жертвами преследований и серьезных нарушений религиозной свободы. В течение десятилетия произошли молитвенные мероприятия в 29 городах, во время которых выступил 31 свидетель перед 25 тысячами слушателей.

В этом году инициатива начнется 12 марта в Монпелье на юге Франции, далее – Руан (14 марта), Ла-Рош-сюр-Ион (15 марта) и Париж (16 марта). До Люксембурга свидетели преследований прибудут 18 марта, а завершение молитвенного марафона состоится 19 и 20 марта в храме святого Людовика Французского в Риме.

В центре внимания во время молитвенных вечеров будут три страны, представленные соответствующими свидетелями. Епископ Рамон Кастро, Ординарий Куернаваки (Мексика), расскажет о сложном положении Церкви в этой стране, где с 1990 года были убиты 55 священников. Источником постоянных угроз для Мексиканской Церкви является активная позиция по противодействию незаконному обороту наркотиков и организованной преступности.

Владыка Кириллос Сааман, коптский католический епископ Асьюта (Египет), представит стойкость коптов, которые, несмотря на многочисленные теракты, остаются на своей земле, взяв на себя миссию «пионеров мира». Наконец, о. Поль-Эли Шекнун, который представляет Миссионерское Братство святого Иоанна Павла II, расскажет свою невероятную историю веры: обратившись в христианство из ислама, молодой священник сегодня оказывает духовную поддержку другим христианам в Алжире.

Как подчеркивает Алессандро Монтедуро, директор итальянского филиала «Помощи Церкви в нужде», фонд уже более 70 лет не перестает посвящать свое внимание преследуемым христианам: «Она и в дальнейшем будет знакомить мир с актуальными свидетелями Евангелия, которые платят высокую цену за свою веру, вплоть до мученичества. Всегда с той же целью: разорвать завесу безразличия».