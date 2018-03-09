Папа Римский посетит балтийские страны

В сентябре Папа Римский посетит Литву, Латвию и Эстонию.

Принимая приглашение соответствующих глав государств и епископов, Его Святейшество Папа Франциск с 22 до 25 сентября 2018 г. совершит Апостольскую поездку в балтийские страны, где посетит Вильнюс и Каунас в Литве, Ригу и Аглону в Латвии и Таллинн в Эстонии. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Программа поездки будет обнародована позже. Такое сообщение в пятницу, 9 марта 2018 г., распространил Представитель Апостольской Столицы Грег Берк.