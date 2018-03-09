В Смелу в храм УГКЦ привезут мощи 12 апостолов

В Смеле, в Черкасской области, с 1 по 8 апреля в храме Спасо-Преображенского храма УГКЦ будут находиться мощи 12 апостолов Иисуса Христа.

Об этом сообщает "Сміла.UA".

"Это настоящие аутентичные мощи – частицы тела и одежды от всех апостолов, кроме Иуды. Вместо Иуды был избран другой апостол — Мокий. Есть научное подтверждение, что это именно их мощи. Эти священные останки апостолов переданы нашему Патриарху из Рима, где они находятся постоянно", – рассказал настоятель храма Спасо-Преображенской церкви УГКЦ отец Андрей Чик.

"Наибольшее количество мощей святых находится именно в Риме, в храмах Италии и являются частью Ватиканской Библиотеки. Кости святых перемалывают в мелкую пыль, смешивают и собирают в мощевик. Он не большой, размером с гривну. И там находятся эти мощи. Они целебные. Они – те самые святые вещи, которые объединяют католиков и православных. Такие мощи есть во всех крупнейших храмах мира", - сказал священник.