В Нигерии произошло нападение на католического архиепископа

В Оверри, штат Имо на юге Нигерии, произошло нападение на архиепископа Энтони Джона Валентина Обинна.

Как сообщает "Седмица", инцидент произошел в минувшую субботу во время похорон матери проректора местного университета. Местные СМИ сообщают, что нападение совершили члены одной из политических партий, участвующих в выборах, который пройдут в стране в будущем году.

Несмотря на угрозы и оскорбления в свой адрес, архиепископ Обинн избежал избиения благодаря помощи священников и прихожан, которые защитили его от ударов и вывели из церкви.

По информации нигерийских СМИ, руководитель пресс-службы местной епархии отметил, что архиепископ решил не подавать никаких судебных исков против напавших на него злоумышленников.