Кардинал Мюллер раскритиковал решение католических епископов Германии допустить к причастию протестантов

Кардинал Герхард Людвиг Мюллер подверг критике документ немецких римско-католических епископов, в котором указывается, что при определенных условиях в Католической Церкви Германии допускается Причастие для протестантов, состоящих в браке с католиками.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Die Tagespost", кардинал Мюллер сказал, что германские епископы неправильно интерпретировали каноническое право Католической Церкви и предостерег их от нечетких заявлений после публикации полного текста спорного документа.

Правило 844 §4 позволяет протестантам принимать Причастие в Католической Церкви при «особо тяжелых обстоятельствах». Немецкие епископы посчитали, что это может касаться случая протестантов, которые состоят в браке с католиками и стремятся покончить с «серьезным духовным страданием» и «удовлетворить голод по Евхаристии». Они также должны при этом подтвердить «веру Католической Церкви».

Однако кардинал Мюллер отметил, что межконфессиональный брак не является «чрезвычайным обстоятельством», которое может быть основанием для причащения протестанта в Католической Церкви.

«Ни Папа, ни епископы не могут определять по-новому таинства как средства для уменьшения психического страдания. Они являются эффективным знаком Божьей благодати», – сказал кардинал.

«Мы уважаем добрую волю и убеждения наших братьев-христиан других конфессий, однако мы также ожидаем, что нашу веру будут признавать как выражение наших убеждений, а не воспринимать как продукт нашего упрямства или консервативных убеждений», – добавил кардинал Мюллер.

По его словам, говорить об отдельных случаях допуска к Причастию является «риторической хитростью». «Большинство верующих не являются теологами и не разбираются во всех вопросах, — сказал прелат. — Именно поэтому заявления Папы и епископов относительно принятия таинств должны быть настолько четко подготовленными, чтобы они могли служить спасению человечества».