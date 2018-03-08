В Брюховичах завершилось 50-е заседание конференции римско-католических епископов Украины

07:00, 08 марта 2018
Католицизм
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/ кмк.СМИ

Заседание возглавлял председатель Конференции епископов – Митрополит Львовский, архиепископ Мечислав Мокшицкий. В течение трех дней обсуждались важные темы, которые касаются жизни и деятельности Римско-Католической Церкви в Украине, сообщает Католический Медиа-центр.

Заседание возглавлял председатель Конференции епископов – Митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий / kmc.media

6 марта перед епископами выступил архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольский Нунций в Украине. После общения с украинскими епископами он отправится в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском.

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