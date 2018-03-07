Ватикан признал чудеса по заступничеству блаженных Павла VI и Оскара Ромеро

23:43, 07 марта 2018
Католицизм
144 0
Признание чуда блаженного Папы Павла VI открывает путь к его канонизации / radiovaticana.va

Первым в этом перечне является признание чуда по заступничеству блаженного Папы Павла VI, которое открывает путь к его канонизации, сообщает "Радио Ватикана".

Еще четыре декрета касаются признания чудес по заступничеству блаженных, которые уже скоро будут провозглашены святыми. Это сальвадорский епископ Оскар Арнульфо Ромеро Ґалдамес, Архиепископ Сан-Сальвадора, итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкая монахиня Мария Катерина Каспер.

Два последующие декрета открывают путь к беатификации Слуг Божьих Марии Фелисии от Иисуса в Святых Таинствах, парагвайской монахини, по покровительству которой признано чудо, и словацкой мирянки Анны Колесаровой, убитой в 1944 году из ненависти к вере, признавая ее мученичество.

Остальные шесть декретов – это признание героического измерения добродетелей. В этом перечне: польский священник-редемпторист Бернард Любеньски, итальянский капуцин Чечилио Мария Кортиновис, итальянские монахини Джустина и Мария Скьяппароли, итальянская мирянка из Третьего Доминиканского Ордена Мария Антонелла Бордони, итальянская мирянка Алессандра Сабаттини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter