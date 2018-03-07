В Ужгороде в кафедральном соборе УГКЦ находится одна из старейших икон мира

С 4 по 17 марта в Ужгородском Крестовоздвиженском Кафедральном Соборе УГКЦ находится нерукотворный образ Иисуса Христа.

Уникальная икона приехала в Ужгород по благословению Папы Римского Франциска, сообщает uzhgorod.net.ua.

По словам исследователей, это одна из старейших икон Иисуса Христа, которые сохранились до наших дней.

Есть разные версии происхождения иконы. По одной из них, женщина Вероника отерла лицо Иисуса Христа, когда Он шел на Голгофу, чтобы хоть как-то облегчить Его страдания, а потом на ткани появился святой лик.

Другая легенда рассказывает о царе Эдессы – Абгара. Правитель сильно болел и когда услышал про Иисуса, Который творит чудеса, позвал Его к себе. Спаситель передал больному Свой образ, который изображен на холсте, от него излечился царь.