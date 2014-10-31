Папа Франциск назвал христианскую жизнь непрерывной битвой с дьяволом

Во время мессы в четверг Папа Франциск назвал христианскую жизнь постоянным соревнованием с Сатаной, миром и страстями. Ибо дьявол существует, и мы должны выступать против него правдой.

Папа обратил внимание на письмо к Ефесянам, где апостол призывает христиан одеться в оружие Бога - правду против соблазнов дьявольских.

«Ни одна духовная жизнь, ни одна христианская жизнь невозможна без того, чтобы побеждать искушения, без того, чтобы принимать Божье оружие, которое делает нас сильнее и защищает нас», - сказал Папа Франциск.

Папа отметил, что в наши дни многие люди считают, что существование дьявола - это миф, идея. Но это не так. Дьявол есть лжец и отец лжи - напомнил Франциск слово из Священного Писания.

«Дьявол существует, и мы должны выступать против него. Павел (апостол) говорит нам об этом, что это не выдумки! Слово Божье говорит нам об этом. Но мы не до конца это осознаем. Христианская жизнь - это битва, прекрасная битва, потому оде Господь побеждает в каждой сфере нашей жизни, это дарит нам радость, большое счастье: радость, что Бог побеждает в нас, со своим даром спасения», - сказал Папа Франциск.

Католический Медиа-Центр