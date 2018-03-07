В УГКЦ стартовал конкурс на лучшие детские иллюстрации к книге Любомира Гузара

В конце своего жизненного пути Блаженнейший Любомир Гузар написал книгу «Грехи и добродетели», посвященную моральным качествам человека, однако в ней не хватает иллюстраций.

Поэтому стартовал конкурс на иллюстрации к книге «Грехи и добродетели», сообщает Департамент информации УГКЦ.

В конкурсе могут принять участие дети до 16 лет. От одного ребенка на рассмотрение конкурсной комиссии принимается не более пяти рисунков. Рисунки будет отбирать авторитетная конкурсная комиссия.

Работы принимаются в течение марта – апреля.

Подробнее о требованиях и о том, как принять участие в конкурсе читайте здесь.