В УГКЦ стартовал конкурс на лучшие детские иллюстрации к книге Любомира Гузара

14:41, 07 марта 2018
Католицизм
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Любомир Гузар / Facenews.ua

Поэтому стартовал конкурс на иллюстрации к книге «Грехи и добродетели», сообщает Департамент информации УГКЦ.

В конкурсе могут принять участие дети до 16 лет. От одного ребенка на рассмотрение конкурсной комиссии принимается не более пяти рисунков. Рисунки будет отбирать авторитетная конкурсная комиссия.

Работы принимаются в течение марта – апреля.

Подробнее о требованиях и о том, как принять участие в конкурсе читайте здесь.

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