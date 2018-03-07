Папа Римский написал предисловие к книге, посвященной основателю конгрегации Малых сестер милосердия

Папа Римский написал предисловие к книге журналистки Паолы Бергамини "Евангелие щекой к щеке", вышедшей в издательстве "Piemme" и посвященной отцу Этьену Перне, основателю конгрегации Малых сестер милосердия во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа рассказал о своем личном опыте, связанном с конгрегацией Малых сестер милосердия.

"Как безмолвные ангелы, они заходят в дом нуждающихся, работают с терпением, ухаживают за людьми и молча возвращаются в монастырь. Не прошло и дня после моего рождения, когда одна молодая послушница из общины Малых сестер Успения, Антония, пришла к нам домой, в район Флорес Буэнос-Айреса, и взяла меня на руки. Эти отношения сохранялись всю жизнь, до того момента, как сестра Антония отошла к Небесному Отцу", - написал Папа Франциск.

Папа подчеркивает, что "евангелизация проходит через свидетельство близости и любви", и она побуждает "прикасаться щекой к щеке к тому, кто страдает".

Отец Этьен Перне, провозглашенный досточтимым Слугой Божиим во время понтификата святого Ионна Павла II, жил во Франции во второй половине XIX столетия, в послереволюционную эпоху. Он решил посвятить свою жизнь помощи беднейшим семьям в самых деградированных районах Парижа. Свое духовное наследие он передал в руки Малых сестер, по сей день несущих людям заботу и милосердие.

В предисловии к книге Паолы Бергамини Папа напоминает, что "поступки проповедуют Иисуса Христа лучше любой проповеди", затрагивая даже "сердца самых далеких людей".