У Львові та Києві відбудеться екстремальна нічна Хресна хода католицької молоді

Упродовж усього часу Ходи учасники зберігають мовчання, роздумуючи про Слово Боже, відбувається вона вночі, а шлях пролягає через лісову місцевість, села, поля тощо.

Цьогорічна Екстремальна хресна дорога католицької молоді відбуватиметься водночас у двох містах України: у Львові та Києві, у ніч з 16 на 17 березня, повідомляє Католицький Медіа-центр.

ЕХД заснована 2009 року в Польщі однією молодіжною групою. За 9 років вона стала нагодою для глибокої молитви понад 100 000 учасників і відбувається у 16 країнах світу, у т.ч. в Україні.

Основне гасло ЕХД: «Треба жити не нормально – треба жити екстремально!»

"Це гасло є певним викликом для нас, а особливо для молоді, аби вийти із зони комфорту, залишити теплу кімнату й разом з іншими пережити цю нічну Хресну ходу. ЕХД для витривалих, для тих, які не бояться викликів, щоб трохи досвідчити силу страждань і любові Христа", - зазначають організатори.

Цьогорічна ЕХД відбуватиметься водночас у двох містах України: у Львові та Києві, у ніч з 16 на 17 березня.

Маршрути: Київ-Ворзель, Львів-Брюховичі.

Детальнішу інформацію про ЕХД можна знайти тут.