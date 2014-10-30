1 ноября в УГКЦ начинается Год митрополита Андрея Шептицкого

На 1 ноября приходится 70-я годовщина смерти Митрополита Андрея Шептицкого. По этому случаю 31 октября в часовне митрополичьих палат на площади Св. Юра состоятся молодежные бдения.

Встреча начнется молитвой во славу митрополита Андрея Шептицкого, после которой к участникам обратится архиепископ и митрополит Львовский Игорь (Возняк). Далее молодежь торжественно со свечами перейдет к собору св. Юра, где пройдет молитва. Ее особенностью является то, что участники выслушают послание митрополита Андрея.

«Хотя послание написаны более века назад, оно касаются настоящего», - отметил капеллан Львовского городского совета о. Павел Дроздяк.

Почтение памяти Митрополита Андрея Шептицкого продолжит архиерейская Литургия 1 ноября в соборе святого Юра, которую возглавит глава УГКЦ Святослав (Шевчук). Кроме того состоится академия-реквием, посвященная митрополиту Андрею Шептицкому. Исполнители - солисты, хор и камерный оркестр заслуженной капеллы Украины «Трембита». Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Организует бдения молодежное сообщество «Святоюрская молодежь» совместно с Молодежной комиссией Львовской архиепархии.

РИСУ