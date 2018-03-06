Во Львове откроют выставку, посвященную греко-католическому святому

Экспозицию, которую представят в среду, 7 марта, в Музее истории религии, посвященную греко-католическому священнику, миссионеру, исповеднику, капеллану УГА, общественному деятелю, праведнику Украины, блаженному священномученику, покровителю пастырей Емельяну Ковчу (20.08.1884 – 25.03.1944).

Как сообщает "День", в экспозиции «по Следам блаженного отца Емельяна» будут представлены личные литургические вещи о. Емельяна Ковша: фелонь (риза), епитрахиль, нарукавники, пояс. А еще – копилка из церкви Святого Иоанна Крестителя села Коросное, Перемышлянского района Львовской области, где служил отец. Среди экспонатов – и фотографии, которые знакомят с деятельностью «Братства имени блаженного священномученика Емельяна Ковча» (фото с мест, где служил отец Емельян, тематических вечеров, встреч, выставок, мемориальных досок). Также – семейные фотографии отца и документы, связанные с его жизнью и деятельностью.

«Фигура отца Ковча является красноречивым для всех нас прежде всего потому, что он - наглядный пример доброго Пастыря. Это человек, который до конца своей земной жизни не предал глубоко гуманных, христианских моральных принципов. Он был великим патриотом, умел сочувствовать людям, всегда помогал им, призывал любить всех – независимо от происхождения и конфессиональной принадлежности», – рассказал младший научный сотрудник ЛМИР Елена Малюга.

Арестован нацистами за поддержку украинского подполья, помощь евреям и публичное осуждение нацистских преступлений, находясь в тюрьме на Лонцкого во Львове, а впоследствии – в концлагере «Майданек» (Польша), Емельян Ковч продолжал тайную тюремную практику пастырской деятельности. Родственники и знакомые делали все возможное, чтобы освободить его. К делу подключился даже митрополит Андрей Шептицкий. Отец Ковч умер за колючей проволокой 25 марта 1944 года. Его тело сожгли в крематории лагеря.

Выставка «по Следам блаженного отца Емельяна» в Музее истории религии (ул. Музейная, 1) будет действительна до 16 апреля.