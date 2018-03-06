В Ватикане Папа Римский встретился с Главой австрийского правительства

В понедельник, 5 марта, Папа Римский принял в Ватикане Канцлера Австрийской Республики Себастьяна Курца, который после беседовал с кардиналом Пьетро Паролином, Государственным Секретарем Святого Престола, которого сопровождал монс. Антуан Камильери, Заместитель Секретаря, отвечающего за отношения с государствами.

Как сообщает Радио Ватикана, во время разговоров отмечены хорошие двусторонние отношения и плодотворное сотрудничество между Святым Престолом и Австрией, подчеркивая важность защиты жизни и семьи и поддержки общего блага общества, в первую очередь, когда речь идет о самых слабых слоях населения.

Во время дальнейших переговоров упомянуто о вкладе страны в лоно Европейского Союза и о необходимости солидарности между странами. Наконец, стороны остановились на некоторых темах международной актуальности, среди которых мир, ядерное разоружение и миграция.