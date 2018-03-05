Ватикан опубликовал документ, в котором осуждаются современные ереси

Placuit Deo или «Приятно Богу» — первый важный анти-еретический документ за последние 18 лет после спорного Dominus Iesus, опубликованного в 2000 году.

Как сообщает "News Orthodox. Digest", документ размером в 4 страницы, опубликованный в четверг, в значительной степени устраняет противоречия своего предшественника. Предыдущий анти-еретический манифест обвинили в присвоении превосходства католичества над другими религиями, в частности из-за утверждения, что «нехристиане, объективно говоря… лишены» надежд на спасение.

«Этот документ не желает напрямую вступать в дискуссию по вопросам, касающимся Dominus Dei», — заявил итальянский архиепископ Луи Франсиско Ладария Феррер, префект Конгрегации доктрины веры, добавив, что единственная цель документа — направить средства и препятствия во спасение.

«Спасение нельзя просто свести к сообщению, процедуре, гнозису или внутреннему настроению», — считает архиепископ.

Фактически, этот документ добавляет теологическое обоснование и авторитет основным возражениям Папы Франциска по поводу современной религии.

В частности, это касается возрождения древних ересей: пелагианства, которое считает, что человек может достигнуть спасения сам, своими собственными силами; и гностицизма, который рассматривал спасение как внутреннее путешествие через отдаление индивидуума от созданного мира и человеческих отношений.

«Вера во Христа учит, отвергая все утверждения о самореализации, что [человеческие устремления] могут быть полностью реализованы, только если сам Бог сделает это возможным», — говорится в документе.

«Ясно, что спасение, которое принес Иисус Христос в Своем лице, происходит не только внутри», — подытожено в официальной позиции.

«Место, где мы получаем спасение, принесенное Иисусом, — это Церковь, сообщество тех, кто был включен в этот новый вид отношений, начатых Христом. В ней мы касаемся плоти Иисуса, особенно в наших самых бедных и самых страдающих братьях и сестрах».