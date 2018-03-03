Папа Франциск ввел новый праздник

В Общем Римском Календаре – новый праздник: в соответствии с декретом "Ecclesia Mater" Конгрегации Божественного культа и Дисциплины Святых Таинств, подписанным 11 февраля 2018 г. и обнародованном 3 марта 2018 г., Папа Франциск постановил, чтобы в понедельник после Пятидесятницы отмечался праздник Пречистой Девы Марии, Матери Церкви.

В приложении к декрету обнародованы соответствующие литургические тексты на латинском языке для Святой Мессы и Литургии часов. Епископским Конференциям поручено приготовить переводы для литургических книг, относящихся к их юрисдикции, сообщает "Радио Ватикана".

В декрете кратко описан мотив установления такого праздника, указывая на постоянное осознание верующими того, что Мария, Мать Сына Божьего, является также матерью Его мистического тела. Это течение истории проявлялось через различные титулы, которые Ей предоставлял верующий люд.

«Верховный Первосвященник Франциск, внимательно роздумав над тем, насколько распространение этой набожности может поспособствовать росту материнского ощущения в пастырях Церкви, духовных лицах и верных, как также настоящей Марийской набожности, постановил вписать поминание Пречистой Девы Марии, Матери Церкви, в Римский Календарь в понедельник после Пятидесятницы и отмечать его каждый год», – читаем в декрете, который отмечает:

«Это празднование поможет нам помнить о том, что христианская жизнь, чтобы расти, должна быть привязана Таинству Креста, Христовой Жертвы через Евхаристическую трапезу, к жертвующей Пречистой Деве, Матери Искупителя и искупленных».

Согласно распоряжению, это поминание должно быть включено во всех календари и литургические книги, а там, где почитание Пречистой Девы Марии, Матери Церкви, уже происходит с высшим литургическим рангом в другой день, оно может и в дальнейшем отмечаться таким способом.