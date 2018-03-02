Папа Римский - о роли женщины в Церкви

Меня волнует, что в обществе до сих пор существует определенная ментальность превосходства мужчин над женщинами, меня смущает то, что в самой же Церкви служение, к которому призван каждый, в случае женщин иногда превращается в прислуживание. Об этом Папа Римский написал в письме к испанской писательнице Марии Терезе Компте Грау, автору книги «Diez cosas que el papa Francisco propone a las mujeres» ("Десять вещей, которые Папа Франциск предлагает женщинам"), которая 7 марта будет представлена в Мадриде.

Как сообщает Радио Ватикана, составляя благодарность за труд, который, по его словам, является «плодом опыта и размышления» автора относительно «разных тем, касающихся и вытекающих из призвания и миссии женщины», Папа отмечает о необходимости «обновленных антропологических исследований, которые будут включать новый прогресс в науке и актуальной культурной чувствительности, чтобы проникать все глубже не только в женскую, но также и в мужскую идентичность, чтобы лучше послужить человеческому существу в целости». Потому что этого, по его мнению, требует конкретная действительность.

Папа четко выразил свою обеспокоенность существованием, «даже в самых развитых обществах», определенной маскулисткой ментальности, о чем свидетельствуют «акты насилия против женщин, превращая ее в предмет издевательства, торговли, наживы, как также эксплуатация в рекламе и в индустрии потребления и развлечений». Причиной обеспокоенности для него является и то, что, иногда, также и в Церкви «роль служения, к которому призван каждый христианин, временами, в случае женщин, скатывается к роли прислуживания, а не свойственного служения».

Папа выразил надежду, что эта книга станет побуждением задуматься о «большей чувствительности и признание миссии и призвании женщины» и одобрительно отзывается о том, что автор не забыла про «Марию, благословенную между женами». Ведь от Нее можем черпать что-то особенного, что Папа называет «стилем Марии». «Стиль, который поощряет всю Церковь быть матерью, которая нежно всех любит. Мужчины и женщины в Церкви не должны терять из виду эту очень важную на сегодня перспективу», – пишет он.