Папа Римский пожертвовал €100 тысяч для первого православного монастыря в Австрии

Папа Римский поддерживает строительство первого православного монастыря в Австрии, которое планируется в Санкт Андре ам Цикзее в австрийском Бургенланде.

Чек на сумму 100 тысяч евро передал в рамках экуменической торжества 28 февраля в Вене председатель Папского Совета по содействию единства христиан кардинал Курт Кох, сообщает "CREDO".

Подарок Папы получили почетный глава Православной Церкви Патриарх Константинопольский Варфоломей I и православный митрополит Вены Арсений (Кардамакис).

Церемония состоялась в православном соборе в Вене в рамках празднования 50-летия Закона о православие в Австрии.

Кардинал Кох описал монастырь, как «веху на пути к единству Церквей». Он также сообщил, что с самого начала Папа Франциск положительно относился относительно плана строительства первого православного монастыря в Австрии.

Патриарх Варфоломей передал Папе благодарность за искреннюю поддержку. Он напомнил, что с Папой Франциском его связывает глубокая дружба и братство. Работы по строительству монастыря начнутся в скором времени.