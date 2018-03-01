В Житомире состоялся День молодежи «Школы Иисуса» jбщества Католического Апостольства

В Житомире состоялся второй День молодежи «Школы Иисуса» Общества Католического Апостольства.

На этот раз встреча проходила с 23 по 25 февраля в приходе Божьего Милосердия РКЦ на Малеванке, сообщает Католический Медиа-центр.

Кроме местных девушек и парней, приехали гости из областных приходов: из Довбыша, Каменного Брода, Яблонного, Соколова и других. Темой конференции была встреча Иисуса с Апостолом Томой.

«Каждый из нас, когда оказывается в сложной ситуации, видит зло, притеснения, но умалчивает это, оставаясь отдельно от всех, ведет себя словно близнец Тома», – сказал отец Леонид во время конференции.

Целью ее было предупредить молодежь о современных опасностях, которые могут угрожать правильному лидерству: пустословие, беспринципность, зазнайство, жажда власти и величия. Все это окольные пути, которые будущего лидера ведут в никуда. Отец подчеркнул, что Тома имел качества лидера, хотя до личной встречи и исцеления он совсем не верил в Иисуса Христа.

На конференции также говорилось о том, что слово «любовь» не должно быть обыденным, ведь оно имеет глубокое значение. К тому же, не надо путать влюбленность с любовью. Проповедник сравнил их с ингредиентами капучино, которые сами по себе просто компоненты, а вкусный напиток из них получается только в сочетании.