Католические епископы Германии разрешили «в определенных условиях» причащаться протестантам

Немецкие епископы проголосовали «подавляющим большинством голосов» за руководство, которое разрешает протестантским супругам получить Причастие в определенных условиях.

Епископы согласились, что протестантский супруг (супруга) католика может получить Святое Причастие после «серьезной проверки совести» со священником или другим лицом, имеющим пастырскую ответственность, сообщает newod.com.ua.

Они должны также «подтвердить веру католической церкви» и пожелать положить конец «серьезным духовным страданиям» и «стремиться утолить голод по Евхаристии».

Кардинал Рейнхард Маркс рассказал, что по этой теме велись «интенсивные дебаты», в ходе которых были озвучены «серьезные опасения». Вместе с тем он добавил, что епископы не получили всеобщего одобрения и что принятый документ ссылается на конкретные ситуации. «Мы не хотим менять какую-либо доктрину», – сказал он.

Кардинал Маркс также сказал, что в этом документе не содержится призыв к причащению протестантов с целью их обращения в католичество, добавив, что многое остается на усмотрение местного епископа.