В Нью-Йорке открывается выставка о влиянии католицизма на моду

В Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке (США) 10 мая откроется экспозиция под названием «Небесные тела: мода и католическое воображение» («Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination»).

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на «The Wall Street Journal», экспозиция выставка будет состоять из почти 200 произведений. Сорок из них – из папской ризницы в Ватикане. Многие бесценные предметы никогда ранее не выставлялись. Экспозиция включает несколько папских тиар – трехуровневых корон, которые Римские Папы носили до 1960-х годов.

Цель выставки, как ее формулирует заместитель директора музея Метрополитен Кэрри Ребора Баррат (Carrie Rebora Barratt), – показать «сложные и великолепные отношения» между католицизмом и модой. «Мы хотим, чтобы это было как паломничество», – сказал куратор выставки Эндрю Болтон (Andrew Bolton).

Посетители могут войти на выставку, где захотят, но в идеале, как сказал Болтон, они будут следовать по маршруту, начинающемуся с экспозиции папских сокровищ. Ватикан специально предусмотрел, что эти произведения будут экспонироваться отдельно от остальной части выставки.

Чтобы подготовить выставку, Эндрю Болтон и его коллеги совершили восемь визитов в Ватикан.

Посетители смогут совершить осмотр, пройдя галереи, в которых религиозные произведения из коллекции музея Метрополитен будут сопоставлены с современной одеждой. Мерцающее вечернее платье от Versace с крестом, идущим от шеи к нижнему краю, будет соответствовать исторической реликвии – кресту 11-го века; платье от Valentino с украшающим его пышным Эдемским садом повторяет обложку Библии 17-го века.

Многие знаменитые французские, итальянские и испанские кутюрье имеют католические корни. Кристобаль Балансиага оставался глубоко религиозным человеком на протяжении всей своей жизни. Менее известно, что некоторые крупные дизайнеры работали для Католической Церкви. В экспозиции будут представлены одежды для статуи Мадонны, созданные по модели Ив Сен-Лорана для парижской церкви, и облачение для Папы Иоанна Павла II, сделанное для Всемирного дня католической молодежи 1997 года по эскизам Жана-Шарля де Кастельбажака.

Название выставки предопределила книга «Католическое воображение», изданная в 2000 году Эндрю Грили (Andrew Greeley), католическим священником, романистом и социологом.