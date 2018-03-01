Ватикан предоставит 40 уникальных церковных нарядов на выставку моды в Нью-Йорке

«Небесные тела: мода и католическое воображение» («Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination») - экспозиция под таким названием откроется 10 мая 2018 года в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Экспозиция выставка будет состоять из почти 200 произведений. Сорок из них - из папской ризницы в Ватикане. Многие бесценные предметы никогда ранее не выставлялись. Экспозиция включает несколько папских тиар - трехуровневых корон, которые Римские Папы носили до 1960-х годов, сообщает «Седмица» со ссылкой на «The Wall Street Journal».

Цель выставки, как ее формулирует заместитель директора музея Метрополитен Кэрри Ребора Баррат (Carrie Rebora Barratt), — показать «сложные и великолепные отношения» между католицизмом и модой. «Мы хотим, чтобы это было как паломничество», - сказал куратор выставки Эндрю Болтон (Andrew Bolton).

Посетители могут войти на выставку, где захотят, но в идеале, как сказал Болтон, они будут следовать по маршруту, начинающемуся с экспозиции папских сокровищ. Ватикан специально предусмотрел, что эти произведения будут экспонироваться отдельно от остальной части выставки.

Чтобы подготовить выставку, Эндрю Болтон и его коллеги совершили восемь визитов в Ватикан. Болтон полагает, что самая ценная часть экспозиции - это папская тиара, подаренная королевой Испании Изабеллой II Папе Римскому Пию IX в 19 веке. «В ней 19 000 драгоценных камней, из которых 18 000 - это бриллианты», - сказал Болтон.

Затем посетители смогут продолжить осмотр, пройдя галереи, в которых религиозные произведения из коллекции музея Метрополитен будут сопоставлены с современной одеждой. Мерцающее вечернее платье от Versace с крестом, идущим от шеи к нижнему краю, будет соответствовать исторической реликвии — кресту 11-го века; платье от Valentino с украшающим его пышным Эдемским садом повторяет обложку Библии 17-го века.

Организаторы указывает на самый примечательный аспект выставки: она проводится во время понтификата аскетичного Папы Франциска. Пышные ткани, драгоценные камни и металлы; платья, которые могут позволить себе только миллиардеры и знаменитости, - это все сегодня очень далеко от «Церкви бедных», за которую ратует Папа Франциск.