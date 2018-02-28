В Албании начинается встреча ответственных за душпастырство РКЦ в Европе

Организованная Советом европейских Конференций епископов встреча вписывается в контекст подготовки к Синоду епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания», который состоится в Ватикане в октябре этого года.

Встреча в Тиране, столице Албании, продлится с 28 февраля до 3 марта и соберет епископов и других ответственных за пастырство призваний в европейских єпископатах, сообщает "Радио Ватикана".

Собравшись в албанской столице, представители Конференций епископов обсуждают результаты обновления пастырства призваний в течение последних двадцати лет со времени публикации документа «In verbo tuo».

Кроме критического анализа документа, определение его сильных сторон и аспектов, которые требуют переосмысления, участники мероприятия будут обсуждать особые замеры распознавания призвания: в частности, призвание к священству и к посвященной жизни.

Помимо пленарных заседаний, программа встречи предусматривает работу в группах для содействия обмену опытом. Значительное внимание будут предоставлять презентации осуществленных епископатами проектов, направленных на поддержку распознавания призвания и сопровождения молодежи на выбранном ею пути.

Программой встречи предусмотрено также паломничество к известному албанскому санктуарию Матери Божией Доброго Совета в городе Шкодер, где участники посетят бывший францисканский монастырь, который в период тоталитарного режима был превращен в тюрьму. Жизнь 38 албанских мучеников, убитых за веру, это образ призвания, прожитого в полноте, и свидетельство духовного богатства страны, которую тоталитарный режим пытался превратить в атеистическую.