В Ватикане проходит форум, посвященный инновациям в здравоохранении

Здравоохранение, борьба с болезнями и защита окружающей среды - темы IV Международной конференции, которая проходит в Ватикане 26-28 февраля 2018 г. под названием "Unite to cure" (Объединить ради заботы).

Форум организован Папским советом по культуре в сотрудничестве с несколькими благотворительными и образовательными фондами, сообщает «Радио Ватикана».

Конференция собрала ученых, медиков, пациентов, нравственных и религиозных лидеров, политиков, представителей бизнеса и гражданского общества. В ходе дискуссий, модераторами в которых выступают известные американские журналисты и врачи, обсуждаются научные инновации и их значение для будущего человечества.

По словам организаторов, конференция будет иметь важное значение для содействия технологическому прогрессу и распространению знаний, необходимых для улучшения здоровья, профилактики болезней и защиты экологии, а также для культурных, религиозных и социальных последствий этого.

Говоря об исключительном значении события, доктор Робин Смит, председатель "Тhe Cura Foundation" - одного из инициаторов конференции, - заметил, что она станет настоящим глобальным форумом для сферы здравоохранения, проводя параллель с Всемирным экономическим форумом в Давосе.

По мнению председателя Папского совета по культуре, кардинала Джанфранко Равази, Ватиканская конференция "поможет дать ясное послание миру, что путем обмена знаниями, сотрудничества и понимания различных перспектив можно способствовать здоровью людей и охранять окружающую среду в этическом ключе, защищая таким образом человечество, культуру и общество".