Впервые в этом году Папа Римский встретился с Советом кардиналов

В Ватикане 26 февраля началось очередное заседание Совета кардиналов во главе с Папой Франциском; работы завершатся в среду.

Как сообщает Радио Ватикана, это первая встреча «Большой девятки» в текущем году и 23-я с момента учреждения Епископом Рима этого нового органа (28 сентября 2013 года). Задачей Совета кардиналов является помощь Святейшему Отцу «в управлении Вселенской Церковью и в изучении проекта по пересмотру апостольской конституции ‘Pastor Bonus’ о Римской Курии».

В недавнем интервью журналисту «Vatican News» секретарь Совета кардиналов монс. Марчелло Семераро подчеркнул, что на этой первой сессии этого года будут рассмотрены некоторые вопросы по основным ватиканским департаментам, и работа «Большой девятки» в этом направлении «находится на заключительном этапе».

Епископ Альбано монс. Семераро подчеркнул, что «реформа приводит в движение» организации и структуры, однако «самым первым изменением, которое должно быть сделано теперь и навсегда, является смена менталитета». По словам секретаря Совета кардиналов, реформа Римской Курии призвана выразить миссионерскую парадигму, провозглашение Евангелия, и перемены в ватиканском управлении должны проходить прежде всего в гармонии с целями, которые Папа Франциск указал в своём апостольском увещании «Evangelii Gaudium».