Папа Римский считает, что Большой взрыв и эволюция произошли по "воле Божьей"
Папа Римский Франциск официально признал, что все живые существа на Земле эволюционировали, а сама планета и галактика появились в результате Большого взрыва. Но на все это была "воля Божья".
Как сообщает ZN.UA со ссылкой на The Independent, об этом глава католической церкви заявил во время выступления в Папской академии наук.
"Когда мы читаем Книгу Бытия, мы представляем, что Бог - это волшебник с магической палочкой. Но это же не так", - сказал папа Франциск.
"Он создал людей и позволил им развиваться в соответствии с вечными законами природы, которые он дал всем", - добавил глава католической церкви.
Папа Франциск также заявил, что "Большой взрыв" как причина возникновения мира не исключает существование Творца. Наоборот, научная теория "нуждается в нем".