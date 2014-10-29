Папа Римский считает, что Большой взрыв и эволюция произошли по "воле Божьей"

Папа Римский Франциск официально признал, что все живые существа на Земле эволюционировали, а сама планета и галактика появились в результате Большого взрыва. Но на все это была "воля Божья".

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на The Independent, об этом глава католической церкви заявил во время выступления в Папской академии наук.

"Когда мы читаем Книгу Бытия, мы представляем, что Бог - это волшебник с магической палочкой. Но это же не так", - сказал папа Франциск.

"Он создал людей и позволил им развиваться в соответствии с вечными законами природы, которые он дал всем", - добавил глава католической церкви.

Папа Франциск также заявил, что "Большой взрыв" как причина возникновения мира не исключает существование Творца. Наоборот, научная теория "нуждается в нем".

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