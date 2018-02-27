Секретарь Бенедикта XVI и Папы Римского Франциска назначен Нунцием в Корее

В понедельник, 26 февраля, в Ватикане сообщили о том, что Папа Франциск назначил архиепископа Альфреда Шуереба, прежнего Генерального Секретаря Секретариата по экономическим вопросам, Апостольским Нунцием в Корее и Монголии, назначая его, одновременно, титулярным Архиепископом Амантейским.

Как сообщает Радио Ватикана, 60-летний уроженец Мальты монсеньор Альфред Шуереб начал свое служение в Государственном Секретариате Апостольской Столицы 1995 года. Впоследствии был переведен в Префектуру Папского Дома, а от сентября 2007 года был назначен личным секретарем Папы Бенедикта XVI. В течение нескольких месяцев, до получения обязанностей, связанных с экономическими вопросами, служил также секретарем Папы Франциска.

Сообщено также о том, что Папа назначил титулярным архиепископом Читтановы монсеньора Жозе Авелино Бетанкура, Главу Протокола Государственного Секретариата, предоставив ему, одновременно, ранг Апостольского Нунция. Монсиньор Жозе Бетанкур поступил на дипломатическую службу Святого Престола в 1999 году. Работал в нунциатуре в ДР Конго и в Отделе отношений с государствами Государственного Секретариата. Председателем Протокола назначен 14 ноября 2012 года.