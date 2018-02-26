Митрополит Львовский РКЦ передал реликвии св. Иоанна Павла II монахиням в Кельне

23:51, 26 февраля 2018
Католицизм
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/ кмк.СМИ

Как передает Католический Медиа-центр, Святую Мессу возглавил архиепископ Мечислав Мокшицкий, Митрополит Львовский Римско-Католической Церкви, который и передал реликвии настоятельнице провинции Конгрегации, сестре М. Целине Жимелка.

В Святой Мессе приняла участие большая группа верующих местного немецкого прихода.

Архиепископ Мечислав рассказал общине о св. Иоанна Павла II, фигура которого в немецком среде не слишком известная / kmc.media

Отец настоятель Фей, поблагодарив архиепископа за реликвии для сестер, подчеркнул, что св. Иоанн Павел II когда-то уже посетил местный приход, когда в 1987 году совершал Святую Мессу на стадионе, который расположен на территории прихода.

Присутствующие с большим интересом выслушали гомилию и одновременно личное свидетельство архиепископа Мечислава о св. Иоанне Павле II, фигура которого в немецкой среде, особенно среди младшего поколения, сегодня не слишком известна.

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