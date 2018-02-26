В Берлине убит чернокожий римо-католический священник

Вечером 22 февраля было совершено убийство настоятеля франкоязычного римо-католического прихода в Берлине – 54-летнего чернокожего священника Алена-Флорана Гандюлу.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на польский католический интернет-ресурс wiara.pl, отец Ален-Флоран Гандюлу был родом из Конго.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчину, но пока не разглашает подробностей преступления.

Франкоязычная община римо-катликов в Западном Берлине была создана после Второй мировой войны для французских солдат, которые временно располагались во французском оккупационном секторе. В последние годы она стала главным центром пастырского окормления для католиков из стран Африки, прибывших в столицу Германии в числе беженцев и мигрантов.

Священник Ален-Флоран Гандюлу стал четвертым католическим священником, которого убили с начала этого года. 18 января в Малави погиб священник Тони Мукомба, а 5 февраля в Мексике были убиты священники Хермен Мунис Гарсия и Хуан Аньорв Хаймес.