Папа Франциск принял родственников Асии Биби и девушку, которая была в плену у исламистов из «Боко Харам»

В субботу, 24 февраля, Папа Римский Франциск принял в ходе частной аудиенции родственников Асии Биби, пакистанской христианки, которая уже 9 лет находится в тюрьме, будучи приговоренный к смертной казни по обвинению в богохульстве.

Папа также принял Ребекку Битрус, нигерийскую девушку, которая в течение двух лет была в плену экстремистской группировки «Боко Харам». Глава Католической Церкви назвал Асию Биби и Ребекку Битрус настоящими «женщинами-мученицами», сообщает "Радио Ватикана".

Муж и младшая дочь Асии Биби и Ребекка Битрус находятся в эти дни в Риме, где они стали гостями итальянской ветви Папского фонда «Помощь Церкви в нужде», организовавшего инициативу «Красный Колизей». В знак солидарности с преследуемыми за веру христианами всего мира вечером 24 февраля всемирно известный символ Рима - Колизей был подсвечен красным цветом. Одновременно также были освещены два символа недавнего преследования христиан - кафедральный собор святого Павла в Мосуле на севере Ирака и маронитская церковь святого Илии в Алеппо в Сирии.

«Спасибо вам за ваш труд. Вы хорошо делаете!» - сказал Папа Франциск, прокомментировав эту инициативу во время аудиенции для руководителей Фонда и вышеупомянутых свидетелей преследований христиан, говорится в коммюнике, которые по иттогам встречи распространила «Помощь Церкви в нужде».

«Это была чрезвычайное встреча, - рассказал Алессандро Монтедуро, директор итальянского отделения «Помощи Церкви в нужде». - Она продолжалась целых 40 минут, а в ее центре я увидел одну составляющую: веру и чрезвычайную духовность». Монтедуро рассказал, что участники встречи молились вместе с понтификом. «Это был замечательный момент. Он хотел, чтобы мы сделали это все вместе, своими языками. Так что Ейшам, дочь Асии Биби, молилась на языке урду, Ребекка, жертва «Боко Харам», - на своем языке гауса, а мы, разумеется, на нашем языке. Сначала мы произнесли "Отче наш", а затем "Радуйся, Мария". Это был момент, наполненный очень сильными чувствами».

Алессандро Монтедуро рассказал, что перед поездкой в ​​Италию Айшам посещала свою мать в тюрьме и рассказала, что едет в Рим, где увидит Папу Римского. «Если встретишь Папу, - ответила та, - поцелуй его от меня». Именно с объятий и поцелуя началась встреча с Папой Франциском, отметил Монтедуро.