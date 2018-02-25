В Ватикане пройдёт международный футбольный чемпионат «Clericus Cup»

В главном офисе «Radio Vaticana Italia» и «Vatican News» состоялась презентация международного футбольного чемпионата «Clericus Cup», который в этом году пройдёт в 12-й раз.

Матчи будут организованы по принципу Лиги чемпионов, в них примут участие священники, семинаристы и студенты из 70 стран мира: в течение четырёх дней на поле выйдут 16 команд, сообщает "Радио Ватикана".

По словам пресс-атташе Итальянского спортивного центра Феличе Альборгетти, за 12 лет в футбольном состязании «Clericus Cup» приняли участие 370 спортсменов-любителей и было забито 1.500 голов. По примеру ватиканского чемпионата проводятся соревнования в других странах, в особенности в Азии и в Африке, так как многие его бывшие участники-семинаристы стали священниками и вернулись в свои епархии. Феличе Альборгетти отметил, что новостью этого года станет наличие футбольного судьи-священника.

Одной из важных особенностей чемпионата в этом году станет правило, согласно которому третья карточка будет означать временное, а не окончательное удаление, как это принято в водном поло. Ещё одним нововведением в правила «Clericus Cup» станет третий период, как в регби, и перерыв между выходами на поле футболисты будут посвящать общей молитве.