Из-под завалов разрушенного землетрясением храма в Италии извлекли ковчег XVI века

Несколько недель назад из-под завалов разрушенного землетрясением в августе 2016 года храма Успения Пресвятой Богородицы в городке Арквата-дель-Тронко в центральной Италии извлекли ковчег XVI века, в котором находилась дарохранительница с освященными гостиями.

Несмотря на то, что гостии пролежали почти полтора года в неблагоприятных климатических обстоятельствах, на них не обнаружено никаких признаков порчи. Знаком надежды этот факт в интервью «Vatican News» назвал местный епископ Джованни Д'Эрколе, ординарий диоцеза Асколи-Пичено.

«Мы были очень впечатлены. Священник кафедрального собора, который происходит из Аркваты, захотел их забрать и поместил в киот нашего кафедрального собора. Это знак, который нас очень впечатлил», — сказал иерарх. Епископ пояснил: «Я это интерпретирую следующим образом: Иисус, похороненный под завалами — живой. Это знак надежды на полном трудностей пути восстановления».

В интервью епископ рассказал, что население региона до сих пор находится в тяжелом положении,особенно, учитывая снегопады, ведь модульные домики, установленные для временного отселения, очень хрупкие. «Надеемся, что снегопады не будут очень сильными, не создавая дополнительных проблем», — сказал иерарх, добавив: «Мы стараемся быть рядом с людьми: там на месте находятся настоятель и священники, а также сестры».

Епископ надеется, что пострадавшие от землетрясения города смогут возродиться. «Мы стараемся делать все для этого, — сказал он, — чтобы итогом трагедии землетрясения была не смерть, но побуждение к мужеству и труду».

Делясь в контексте Великого Поста мыслями о посте, молитве и милостыне, иерарх, который является непосредственным свидетелем ущерба, причиненного стихией, остановился на значении этих практик для местных жителей: «Есть такие люди, которые потеряли все и смотрят в будущее с тревогой. Солидарность может помочь вернуть им надежду».