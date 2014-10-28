В УГКЦ проведут встречу глав епархиальных экуменических комиссий

Встреча председателей епархиальных комиссий Украинской Греко-Католической Церкви для содействия единству христиан впервые состоится в Киеве. Планируется, что в этом мероприятии примут участие представители комиссий как с Украины, так и из-за рубежа, сообщает комиссия УГКЦ по содействию единству христиан.

29 октября председатели комиссий встретятся с Блаженнейшим Любомиром(Гузаром), Папским нунцием в Украине архиепископом Томасом Галликсоном и представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций. Вечером запланирована встреча с ведущими религиоведами и богословами различных конфессий в Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского в Киеве, на которой будут обсуждаться такие темы, как постоянное духовное развитие представителей комиссии, экуменическая подготовка и формирование будущих священников в семинариях и высших школах епархий.

Ожидается, что председатели епархиальных комиссий проанализируют ситуацию в епархиях Украинской Греко-Католической Церкви и предложат ориентировочные планы работы на 2015 год, среди которых важным пунктом будет организация Недели молитв за единство христиан и презентация нового экуменического издания комиссии.

На следующий день, в завершение заседаний, в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви будет проведена совместная молитва за мир в государстве и единстве Церкви.