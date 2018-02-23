РКЦ сегодня молитися и держит пост о мире в Конго и Южном Судане

Сегодня, 23 февраля, Католическая Церковь молится о мире в Демократической Республике Конго и в Южном Судане – двух африканских странах, страдающих от конфликтов, которые продолжают сеять смерть и голод среди местного населения.

День молитвы и поста о мире включает и другие «горячие точки», сообщает Радио Ватикана.

Папа Римский провозгласил сегодняшний день Днем молитвы и поста о мире на «Ангелусе» 4 февраля, обратившись ко всем в призывом услышать возглас о помощи, исходящий из этих стран.