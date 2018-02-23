РКЦ сегодня молитися и держит пост о мире в Конго и Южном Судане

16:40, 23 февраля 2018
Католицизм
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Сегодня Церковь проводит День молитвы и поста о мире / Reuters

День молитвы и поста о мире включает и другие «горячие точки», сообщает Радио Ватикана.  

Папа Римский провозгласил сегодняшний день Днем молитвы и поста о мире на «Ангелусе» 4 февраля, обратившись ко всем в призывом услышать возглас о помощи, исходящий из этих стран.

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