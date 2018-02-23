В Луцк привезли нагробную плиту епископа Шеленжека

Нагробную плиту, под которой раньше покоился епископ Адольф Шельонжек, передали луцкому римско-католическому кафедральному собору святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Волынский монитор, сейчас продолжается беатификационный процесс владыки, в рамках которого в Торуни недавно состоялось перезахоронение его земных останков. Нагробную плиту, под которой ранее было погребено тело епископа, 18 февраля доставили в Луцк.

Владыка Адольф Петр Шельонжек приехал в Луцк в феврале 1926 г., за два месяца после своего назначения. Он преданно служил Богу и вверенной ему пастве. Даже после ареста органами НКВД в ночь с 3 на 4 января 1945 года не отрекся от служения и в советских тюрьмах, где провел 16 месяцев, и до самой смерти молился и тосковал по "своей любимой Луцкой диецезии".

Когда луцкий епископ Адольф Петр Шельонжек завершил свой земной путь, его тело похоронили в крипте под пресвитерием этого храма, а над могилой прикрепили надгробную плиту, изготовленную за средства, собранные священниками и верующими Луцкой диецезии, которые после войны оказались на территории Польши.

Сейчас, когда завершился епархиальный этап беатификационного процесса, его тело переместили в специальный саркофаг у входа в торунский храм, а плиту решили передать Луцку. Символично, что в Луцк нагробная плита владыки попала через переход Шегини–Медика – тот самый, по которому епископ Шельонжек покидал эти земли. Вскоре плиту освятят и установят в луцком кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла.