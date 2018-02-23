В Винницкой области откроют Мемориал мучеников за веру ХХ века

В Тыврове, Винницкой области, осенью откроют Мемориал мучеников за веру Римско-Католической Церкви ХХ века в Украине.

Открытие мемориала состоится 1 сентября 2018 года с участием Папского Нунция в Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти, сообщает Католический медиа-центр.

Мемориал мучеников за веру будет находиться на территории нынешнего прихода святого архангела Михаила в городе Тыврове, за 20 км от Винницы, где 80 лет назад на протяжении нескольких месяцев коммунистическая власть замучала более 10 000 верующих.

«Мемориал будет расположен на первом этаже и в подвале храма святого архангела Михаила на украинском Подолье, на месте, которое помнит трагическую судьбу сотен человек, убитых только потому, что были католиками. Он станет естественным санктуарием мученичества и трагической судьбы многих людей, которые в жестокие времена сохранили веру в Бога», - отмечает настоятель Делегатуры Миссионеров Облатов Марии Непорочной в Украине Павел Вышковский.

Идея создания мемориала возникла в июне 2013 года, когда среди фабричного мусора в одном из помещений храма святого архангела Михаила было найдено много человеческих останков.

«Мы захотели не просто перезахоронить их на кладбище, а создать мемориал, то есть рассказать о трагической судьбе мучеников, которые в эпоху самых жестоких гонений сохранили пламя веры. Именно поэтому речь идет о мемориале в память о верующих. Ведь у каждого стояния будет 7 воспоминаний свидетелей веры о преследовании – всего 98 свидетельств», - говорит Павел Вышковский.

Мемориал будет состоять из ряда стояний, которые будут показывать отдельные этапы жизни мучеников за веру – от детства до смерти – и плоды этой веры. Во время молитвенных посещений мемориала можно будет увидеть, как вера меняла мучеников, как они росли и созревали, чтобы стать смелыми людьми, готовыми отдать жизнь за Христа, отмечают создатели мемориала.